Günlük Spor Haberleri

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Gazi Koşusu'nun 100. yılı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda start alıyor. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda taraftara açık antrenman yapacak, Beşiktaş ise basına açık idmanla yeni sezona başlıyor. Ayrıca Dünya Kupası, basketbol ve voleybol karşılaşmaları var.

GAZİ KOŞUSU

17.15 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda verilecek.

FENERBAHÇE

17.00 Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde taraftara açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.30 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

DÜNYA KUPASI

- 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu

22.00 Güney Afrika - Kanada

BASKETBOL

-A Milli Takım

13.15 A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi medya günü yapılacak.

- FIBA U17 Dünya Kupası C Grubu

20.15 Türkiye - Slovenya

VOLEYBOL

- Milletler Ligi

17.30 Belçika – Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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