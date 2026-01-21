Gazeteci Lube Ayar'a hapis cezası

Haberler

Futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın, Gazeteci Lube Ayar hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma" suçlamasıyla açtığı dava sonuçlandı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Lube Ayar'ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın, Gazeteci Lube Ayar hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma" suçlamasıyla açtığı dava görüldü. Gazeteci Lube Ayar'a ''Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma'' suçundan hapis cezası kararı verildi.

LUBE AYAR'A 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Can Özçelik'in haberine göre; Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Lube Ayar'ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı erteledi ve sanık hakkında 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak, Lube Ayar'ın kamuoyunda "Seçil Erzan davası" olarak bilinen dosyada yer alan bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından paylaştığını ve bu paylaşımlarda bazı kişilerin kişisel verilerini açık şekilde yayımladığını öne sürdü. Bu doğrultuda Lube Ayar hakkında Emre Çolak, Emrah Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ifşa edildiği iddiasıyla Lube Ayar'a dava açmıştı.

KARAR SONRASI LUBE AYAR'DAN PAYLAŞIM

Lube Ayar hakkında verilen karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Dostlarla yemekteyiz. 20 dakika önce haber geldi; ''Falanca kulüp senin kaybettiğin davalarla ilgili paylaşım yapılması için trol çetesine talimat verdi'' dediler.. Ve az önce mesajlar başladı.. Aman devam etsinler.. Bunlar beni anca motive eder.. Küçük r…'nin müvekkili olan falanca kulübün futbolcuları 'davacı' ben de davalıyım, doğrudur.. Mücadeleye devam.. Cheers!" ifadelerini kullandı.

