Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

69 yaşında vefat eden Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
SPOR CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI
Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çetiner'in ailesi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ile Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve sevenleri katıldı.
KARACAAHMET'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Cenaze namazının ardından 69 yaşındaki Faik Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.