İspanya'ya Türkiye maçı öncesi şok! Yıldız oyuncu forma giyemeyecek

İspanya Milli Takımı'nın genç orta saha oyuncusu Gavi, sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde kadrodan çıkarıldı. Ayrıca, Barcelona kulübü Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında da forma giyemeyeceğini duyurdu.

İspanya Milli Takımı'na yıldız oyuncusundan FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları öncesi kötü haber geldi.

GAVI KADRODAN ÇIKARILDI

İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Gavi, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

11 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Barcelona Kulübü de Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında forma giymeyeceğini duyurdu.
Yıldız oyuncu, 2023 yılının kasım ayında da sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanmış ve 11 ay sahalardan uzak kalmıştı. Gavi, bu sezon takımının ligde oynadığı Mallorca ve Levante maçlarında sonradan oyuna girmişti.

TÜRKİYE MAÇI 7 EYLÜL'DE

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Bulgaristan ve 7 Eylül'de Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
