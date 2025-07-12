Gardi'den Okan Buruk'u rahatlatan Osimhen telefonu

Gardi'den Okan Buruk'u rahatlatan Osimhen telefonu
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Galatasaray'da Victor Osimhen transferinde aktif görev alan George Gardi, Okan Buruk'u arayıp güvence verdi. Gardi, Okan Buruk'a "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum" diyerek hocayı rahatlattı.

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen için transfer girişimlerini sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı.

GARDI'DEN OKAN BURUK'A TELEFON

Napoli yönetimiyle Osimhen transferi için İtalya'da görüşmelerde bulunan George Gardi, transferin son durumuyla ilgili Okan Buruk'u aradı. Gardi, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum.'' sözlerini kullanarak hocanın içine su serpti.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

Öte yandan teklifleri birçok kez reddedilen Galatasaray, Napoli ile yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

gs ödü kopuyor bn napoli yerinde olsam fiyatı yükseltirim gs köpek gibi alacak nasılsa

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

yerinde olsmayacagın için Hayel kurma

yanıt3
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Haber YorumlarıÇakal siken:

Elde kalan osuragi feto saray kilitledi

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Haber YorumlarıYargic:

Uffff paraya bakkk! Bu parayla kaç evsiz vatandaş ev sahibi olur. Hesap bile edemedim

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıİLKER AVŞAR:

GS burdan vermez bu adamı

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