Gardi'den Okan Buruk'u rahatlatan Osimhen telefonu
Galatasaray'da Victor Osimhen transferinde aktif görev alan George Gardi, Okan Buruk'u arayıp güvence verdi. Gardi, Okan Buruk'a "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum" diyerek hocayı rahatlattı.
Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen için transfer girişimlerini sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı.
GARDI'DEN OKAN BURUK'A TELEFON
Napoli yönetimiyle Osimhen transferi için İtalya'da görüşmelerde bulunan George Gardi, transferin son durumuyla ilgili Okan Buruk'u aradı. Gardi, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum.'' sözlerini kullanarak hocanın içine su serpti.
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
Öte yandan teklifleri birçok kez reddedilen Galatasaray, Napoli ile yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.