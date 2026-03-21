Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, 2010 Dünya Kupası'nda Suarez'in son dakikalarda topu eliyle çizgiden çıkardığı ve Gana'nın golünü engellediği pozisyonu unutamadığını ve bu nedenle Suarez'e karşı nefret hissettiğini belirtti. Bu olay, Dünya Kupası tarihinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.
Mahama, 2010 Dünya Kupası'nda yaşanan olayın hâlâ unutulmadığını belirterek, "Luis Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum" ifadelerini kullandı.
Söz konusu karşılaşmada Suarez, son dakikalarda topu çizgiden eliyle çıkararak Gana'nın golünü engellemiş ve kırmızı kart görmüştü. Ancak Gana'nın kazandığı penaltı kaçırılmış, maç penaltılara gitmiş ve turu Uruguay geçmişti. O anlar, Dünya Kupası tarihinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.
