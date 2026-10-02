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Gana A Milli Futbol Takımı, Gambiya yenilgisinin ardından Queiroz'la yollarını ayırdı

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Gana Futbol Federasyonu, teknik direktör Carlos Queiroz ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Yaklaşık bir ay önce yeniden göreve getirilen Queiroz'un ayrılığında Gana'nın Gambiya'ya 4-2 yenilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Gana A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, Portekizli Queiroz ile mevcut koşulların değerlendirilmesinin ardından sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Yaklaşık bir ay önce yeniden göreve getirilen Queiroz'un ayrılığında, Gana'nın son olarak Gambiya'ya 4-2 yenilmesinin de etkili olduğu kaydedildi.

Gana, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 2 maçtan puan çıkaramadı.

Queiroz ise açıklamasında Gana'ya ve oyunculara teşekkür ederek, "Yetenek ve potansiyel var. Birlik, destek ve doğru ortamla bu nesil Gana için büyük işler başarabilir." ifadelerini kullandı.

Nisan 2026'da Gana'nın başına getirilen Queiroz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımı yönetmişti.

Dünya Kupası'nın ardından görevi sona eren 73 yaşındaki teknik adam, 2 Eylül'de yeniden Gana Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Kaynak: AA
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