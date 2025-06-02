GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu

GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAMEON isim sponsoru olduğu League of Legends Türkiye ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Mevsimi finali gerçekleştirildi. BoostGate Esports, Misa Esports'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. ESA Arena'da düzenlenen etkinlikte oyunseverler için özel deneyim alanları ve sürpriz hediyeler sunuldu.

TÜRK Telekom'un oyun deneyimini internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON'un isim sponsoru olduğu League of Legends'in Türkiye resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde Bahar Mevsimi şampiyonu belli oldu. 2019 yılından bu yana İstanbul'da ilk defa düzenlenen offline finalde GAMEON, oyuncuların yanında yer almaya devam etti. ESA Arena'da düzenlenen finalde, GAMEON'un hazırladığı özel deneyim alanı ve sevilen yayıncıların da yer aldığı aktivasyonlar ilgi gördü. Katılımcılar sürpriz ödüllerle karşılaşırken, oyunseverler de finalin heyecanına yerinde yaşadı.

Türk Telekom, oyun ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan markası GAMEON ile, League of Legends'ın Türkiye ligi olan GAMEON Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olarak destek veriyor; oyuncuların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, GAMEON Şampiyonluk Ligi'nin 2019'dan bu yana ilk kez İstanbul'da düzenlenen offline finali gerçekleşti. Final etkinliğinde, GAMEON'un oyunculara özel hazırladığı deneyim alanı, sevilen yayıncıların yer aldığı aktivasyon bölümleri ve sürpriz hediyeleri, katılımcılara etkileyici bir atmosfer sundu. Bahar Mevsimi Finali'nde ise BoostGate Esports, rakibi Misa Esports'u 3-0 skorla mağlup ederek kazanan taraf oldu. Turnuvanın sonunda Misa Esports, Boostgate Esports ve üçüncü olan ULF Esports, EMEA Masters Turnuvası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu olarak ise BoostGate Esports takımından XNS, GAMEON MVP ödülüne layık görüldü

ESA ARENA'DA FİNAL HEYECANI

Bahar Mevsimi boyunca birbirinden özel anlara sahne alan GAMEON Şampiyonluk Ligi'nde ESA Arena'da düzenlenen Büyük Final'de Misa Esports ve Boostgate Esports karşı karşıya geldi. Binlerce taraftar ve oyunseverin takip ettiği Büyük Final'de BoostGate Esports rakibi Misa Esports'u beş maçlık seride 3-0 skorla mağlup etti ve Bahar Mevsimi şampiyonu oldu. BoostGate Esports, ikinci olan Misa Esports ve üçüncü olan ULF Esports 3 Haziran'da başlayacak olan EMEA Masters Turnuvası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının önünde darp etti

Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının gözü önünde tekme tokat dövdü
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Altın fiyatları kızışan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçti

Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.