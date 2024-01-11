Gambiya milli takımı uçağında büyük panik! Oksijen azaldı, futbolcular bayıldı
Gambiya'nın Afrika Uluslar Kupası için yaptığı uçuş sırasında birçok oyuncu uçaktaki oksijen eksikliği nedeniyle bayıldı. Uçak, Gambiya'ya geri döndü.
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki stoperi Omar Colley ve Ankaragücü'nün 29 yaşındaki forveti Ali Sowe'un da yer aldığı Gambiya Milli Takımı kafilesini, Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili'ne götürmek üzere yola çıkan uçakta beklenmedik bir olay yaşandı.
ÇOK SAYIDA OYUNCU BAYILDI
Sane Malang'ın haberine göre Gambiyalı oyuncuları Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta çok sayıda oyuncu oksijen yetersizliğinden dolayı bayıldı. Gambiya'da, iki futbolcu olaydan ciddi şekilde etkilendi ve son antrenmana katılmadı.
ÜLKEYE GERİ DÖNDÜLER
Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ilk maçında 15 Ocak Pazartesi Senegal ile karşılaşacak olan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşananların ardından Gambiya'ya döndüğü belirtildi.