Gambiya milli takımı uçağında büyük panik! Oksijen azaldı, futbolcular bayıldı

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki stoperi Omar Colley ve Ankaragücü'nün 29 yaşındaki forveti Ali Sowe'un da yer aldığı Gambiya Milli Takımı kafilesini, Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili'ne götürmek üzere yola çıkan uçakta beklenmedik bir olay yaşandı.

ÇOK SAYIDA OYUNCU BAYILDI

Sane Malang'ın haberine göre Gambiyalı oyuncuları Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta çok sayıda oyuncu oksijen yetersizliğinden dolayı bayıldı. Gambiya'da, iki futbolcu olaydan ciddi şekilde etkilendi ve son antrenmana katılmadı.

ÜLKEYE GERİ DÖNDÜLER

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ilk maçında 15 Ocak Pazartesi Senegal ile karşılaşacak olan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşananların ardından Gambiya'ya döndüğü belirtildi.