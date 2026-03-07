Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

'RUHUMUZU GÖSTERDİK'

Mücadeleyi değerlendiren Lucas Torreira, "Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten." dedi.

'LIVERPOOL'A HAZIRLANACAĞIZ'

Sözlerine devam eden Uruguaylı futbolcu, "Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

'UZUN YILLAR BURADA OLMAYI ÜMİT EDİYORUM'

Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Torreira, "4 yıldır buradayım. Uzun yıllar burada olmayı ümit ediyorum." yorumunda bulundu.