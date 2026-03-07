Haberler

Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'dan taraftarlarına bir müjde daha geldi. Galibiyetin ardından bir açıklama yapan yıldız oyuncu, takımda kalmak istediğini belirtti. Bu açıklama taraftarlar arasında büyük bir sevinç yarattı.

  • Lucas Torreira, Galatasaray'da 4 yıldır oynuyor.
  • Lucas Torreira, Galatasaray'da uzun yıllar kalmayı umuyor.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

'RUHUMUZU GÖSTERDİK'

Mücadeleyi değerlendiren Lucas Torreira, "Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten." dedi.

Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

'LIVERPOOL'A HAZIRLANACAĞIZ'

Sözlerine devam eden Uruguaylı futbolcu, "Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

'UZUN YILLAR BURADA OLMAYI ÜMİT EDİYORUM'

Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Torreira, "4 yıldır buradayım. Uzun yıllar burada olmayı ümit ediyorum." yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu

İran, Körfez ülkesinin gözde kulesini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
İran: Basra Körfezi'nde ABD'ye ait varlıklardan biri olan petrol tankerini vurduk

Acımadıklarını yine gösterdiler! Gördüklerini vuruyorlar
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!