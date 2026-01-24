Galibiyeti getirdi! Semih Kılıçsoy alev alev yanıyor
İtalya Ligi'nde 22. hafta maçında Cagliari, Fiorentina'yı Semih Kılıçsoy'un da gol attığı mücadelede 2-1 yendi. Semih Kılıçsoy, Serie A'daki 3. golünü Fiorentina ağlarına gönderdi.
- Cagliari, İtalya Ligi'nin 22. haftasında Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
- Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin Fiorentina'yı 2-1 yendiği maçta 31. dakikada gol attı.
- Cagliari, bu galibiyetle ligde 25 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde 22. hafta maçında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Cagliari, deplasmanda 2-1 kazandı.
SEMİH ATTI, CAGLIARI KAZANDI
Karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu, Serie A'da üçüncü golünü attı. Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla Cagliari, puanını 25'e yükseltirken Fiorentina ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, Hellas Verona'yı ağırlayacak.