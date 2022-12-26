Galibiyet hasreti dinmedi! Hull City ateşle oynuyor
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Hull City, İngiltere Championship mücadelesinde Blackpool ile 1-1 berabere kaldı. Ligde kazanamama serisi 4 maça çıkan Hull City, küme düşme potasının hemen üstünde bulunuyor.
İngiltere Championship Ligi'nin 24. haftasında Hull City, Blackpool'u ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Blackpool 28'de Sonny Carey ile öne geçti. 77'de Oscar Estupinan, Hull City'ye beraberliği getirdi.
BLACKPOOL ATEŞ HATTINDA
Blackpool 25 puanla 22. sırada yer alıyor. Hull City ise 27 puanla 21. sırada. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
MİLLİLER FORMA GİYDİ
Hull City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı. Doğukan Sinik ise 60. dakikada oyuna dahil oldu. Ozan 90 dakika sahada kaldı.