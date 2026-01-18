Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Haberler

Güncelleme:
Son maçta alınan galibiyetin ardından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Maça damga vuran bu özel an, taraftarların büyük beğenisini kazandı. Galibiyetin nasıl geldiğini gösteren bu görüntü, maçın en önemli anlarından biri olarak kaydedildi.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca (2) ve Anthony Musaba attı.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın 74. dakikasında Marco Asensio'ya su şişeleriyle taktik verdi ve Asensio, 78. dakikada Talisca'ya asist yaparak golü hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

GOLLER TALISCA VE MUSABA'DAN

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri yıldız oyuncular Anderson Talisca (2), ve Anthony Musaba getirdi.

MAÇA DAMGA VURAN DİYALOG

Karşılaşmaya mücadelenin 2-2 devam ettiği esnada Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ile İspanyol futbolcusu Marco Asensio arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

ŞİŞELERİ YERE KOYDU TAKTİK VERDİ

Karşılaşmanın 74. dakikasında Tedesco, oyunun durmasıyla birlikte Asensio'yu yanına çağırarak 3 su şişesini yere koydu ve taktik verdi. Tedesco, 2 şişenin arasına bir diğer şişeyi koydu ve Asensio'ya stoperlerin arasına pas atabileceğini söyledi. Aldığı taktikten sadece 4 dakika sonra 78. dakikada Talisca'ya harika bir delici bir pas atan İspanyol oyuncu, takımını öne geçiren golde pay sahibi oldu. Asensio, bu golün sevinicini hocasının yanına giderek yaşadı.




