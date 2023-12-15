Galatasaray'da deprem! Yıldız futbolcunun göğüs kası koptu

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, antrenman öncesi kuvvet çalışması sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopma meydana geldiği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcusu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana geldiğini duyurdu.

GÖĞÜS KASI KOPTU

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 20 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 2 asist kaydetti.