Haberler

Galatasaraylıları yıkan haber! Victor Osimhen sakatlandı

Galatasaraylıları yıkan haber! Victor Osimhen sakatlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında oynadığı maçta sakatlandı. Yıldız oyuncu, sakatlığı sonrası acılar içinde yerde kaldı ve 36. dakikada oyundan çıktı.

Süper Lig devi Galatasaray'a Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen'den millli takım maçında kötü haber geldi.

OSIMHEN SAKATLANDI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi. Maçın 34. dakikasındaki bir pozisyonda sakatlanan Osimhen'in acılar içinde yerde kaldığı görüldü.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Golcü futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından saha kenarına çıkartıldı ve maça devam edemeyerek 36. dakikada oyundan alındı.

İşte Osimhen'in ayağının son hali;

Galatasaraylıları yıkan haber! Victor Osimhen sakatlandı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü

Muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü: Asla mümkün değil
Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı! Evinden alındı

Alaattin Köseler'in özgürlüğü 2 gün sürdü! Evinden alındı
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na: Sadece 6 gün durursun
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana adım adım Süper Lig'e

Onana adım adım Süper Lig devine doğru geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.