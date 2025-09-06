Galatasaraylıları yıkan haber! Victor Osimhen sakatlandı
Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında oynadığı maçta sakatlandı. Yıldız oyuncu, sakatlığı sonrası acılar içinde yerde kaldı ve 36. dakikada oyundan çıktı.
Süper Lig devi Galatasaray'a Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen'den millli takım maçında kötü haber geldi.
OSIMHEN SAKATLANDI
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında oynadığı maçta ilk 11'de forma giydi. Maçın 34. dakikasındaki bir pozisyonda sakatlanan Osimhen'in acılar içinde yerde kaldığı görüldü.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Golcü futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından saha kenarına çıkartıldı ve maça devam edemeyerek 36. dakikada oyundan alındı.
İşte Osimhen'in ayağının son hali;