Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha

Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha
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Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha
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Galatasaray'ın bonservisi ile kadrosuna katmayı planladığı Victor Osimhen için transfer piyasası hareketleniyor. Manchester United'ın ardından Juventus'un da Nijeryalı golcü ile ilgilendiği öğrenildi. Victor Osimhen için transfer yarışının daha da kızışması bekleniyor.

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BİR TALİP DAHA

Di Marzio'nun haberine göre, Juventus yönetimi Dusan Vlahovic'in olası ayrılığı halinde kadroya iki hücum oyuncusu katmayı planlıyor. Listedeki en dikkat çeken isimlerden biri ise Victor Osimhen. Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nijeryalı yıldız için Torino ekibi, bütçesi 50 milyon euro ile sınırlı olsa da hamle yapmaya kararlı.

DÜNYA DEVLERİ DEVREDE

Öte yandan Galatasaray da Victor Osimhen'i kadrosuna bonservisiyle katmak istiyor. Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol ve 8 asist üreten yıldız futbolcu, taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Galatasaray, oyuncuyu kadroda tutmak istese de Avrupa devlerinin ilgisi işleri zorlaştırıyor.

Foot Mercato'nun duyurduğu habere göre, Osimhen ile daha önce de ilgilenen Manchester United, Nijeryalı golcü için yeniden temas kurdu. Görüşmelerde Osimhen'in maaş talebinin 12 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

DEV YARIŞ BAŞLIYOR

Victor Osimhen için Galatasaray, Manchester United ve şimdi de Juventus'un devreye girmesiyle birlikte transfer piyasasında ciddi bir yarış başladı. Nijeryalı golcünün geleceği, yaz aylarının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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