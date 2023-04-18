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Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardı

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardı

Spor Haberleri

Alanyasporlu Yusuf'un Sacha Boey'le ceza sahası içinde yaşadığı pozisyon için hakem Abdulkadir Bitigen penaltı çaldı. Küplere binen Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geld. 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle öne geçen Sarı-Kırmızılılar, 2 dakika sonra büyük şok yaşadı.

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardıGörüntü: beIN Sports

Topla ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'le yaşadığı pozisyon sonrası yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gördü. Sarı-Kırmızılı futbolcular hakemin kararına itiraz etti ancak sonuç değişmedi.

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardıGörüntü: beIN Sports

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, penaltı atışını gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardıGörüntü: beIN Sports

Maçtan önce Abdulkadir Bitigen atamasından rahatsız olan Galatasaray taraftarı, penaltı kararı sonrası sert paylaşımlar yaptı. Bitigen ismi sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardı

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardı

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardı

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardı

Galatasaraylılar çılgına döndü! Bitigen'in çaldığı penaltı kıyameti kopardı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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