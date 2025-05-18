Galatasaraylı Taraftarlar Osimhen Maskeleriyle Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaraylı Taraftarlar Osimhen Maskeleriyle Şampiyonluğu Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutlanırken, taraftarlar Osimhen'in maskeleriyle sokakları doldurdu. Büyükçekmece'de düzenlenen kutlamalara Fenerbahçeli taraftarlar da katılarak dostluk mesajları verdiler.

GALATASARAYLI taraftarlar Osimhen maskeleri ile şampiyonluğu kutladı

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğa kavuşmasını coşkuyla kutlayan Sarı-kırmızılı taraftarlar Osimhen maskeleri ile sokaklara çıktılar. Attığı gollerle şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Osimhen'in maskelerinden alan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler. İstanbul'un Büyükçekmece'deki Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'e olan sevgilerini bu şekilde dile getirmiş oldular.

FENERBAHÇELİLER DE KUTLAMAYA KATILDI

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da Büyükçekmece'deki Galatasaraylılara katılarak birlikte eğlendiler. Ezeli rakiplerinin sevincine ortak olan Fenerbahçeliler dostluk görüntüsü sergilediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.