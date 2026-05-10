Galatasaray'ın şampiyonluğu New York'ta coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte ABD'nin New York kentinde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. New York ve New Jersey'de yaşayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, şampiyonluk haberinin duyulmasının ardından Manhattan'da bulunan Türk Evi önünde bir araya gelerek geleneksel kutlamalarını bu yıl da sürdürdü. Şampiyonluk sevincini birlikte yaşamak isteyen taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla Türk Evi'ne akın etti. Toplanan kalabalık, sarı-kırmızılı marşlar söyleyerek uzun süre tezahüratlarda bulundu. Coşkunun giderek arttığı kutlamalarda taraftarlar, sık sık takım lehine sloganlar attı. Öte yandan bazı taraftarlar araçlarına Galatasaray bayrakları asarak New York sokaklarında konvoy oluşturdu. Şehir merkezinde tur atan araçlardan yükselen tezahüratlar, şampiyonluk sevincini kentin farklı noktalarına taşıdı.

Geleneksel bayrak asma töreni tekrarlandı

Son yıllarda geleneksel hale gelen Türk Evi'ne Galatasaray bayrağı asma seremonisi de bu yıl bir kez daha gerçekleştirildi. Taraftarlar, büyük bir coşku eşliğinde Türk Evi'ne sarı-kırmızılı bayrak astı. Kutlamalar, Türk Evi önünde toplanan kalabalığın marşlar ve tezahüratlar eşliğinde uzun süre devam etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
