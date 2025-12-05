Galatasaraylı taraftarlar 3-2 kazanılan maçta yıldız oyuncuyu ıslıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

ARDA ÜNYAY'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı. Müsabakanın 46. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Arda, 90+1. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Değişiklik sırasında Galatasaray taraftarı genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

MAÇ SONU MORAL VERİLDİ

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, müsabaka sonrasında tepki gören Arda'ya moral verdi. Taraftarlar, maç sonu klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Arda'nın yaptırmasını istedi. Taraftarlar, Arda'nın ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane'nden de "üçlü" tezahüratı talep etti.