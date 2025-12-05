Haberler

Galatasaraylı taraftarlar 3-2 kazanılan maçta yıldız oyuncuyu ıslıkladı
Güncelleme:
Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı. Müsabakanın 46. dakikasında oyuna dahil olan Arda, 90+1. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

  • Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı.
  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
  • Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, maç sonrasında Arda Ünyay'a moral verdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

ARDA ÜNYAY'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ

MAÇ SONU MORAL VERİLDİ

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, müsabaka sonrasında tepki gören Arda'ya moral verdi. Taraftarlar, maç sonu klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Arda'nın yaptırmasını istedi. Taraftarlar, Arda'nın ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane'nden de "üçlü" tezahüratı talep etti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Yazık çocuğa ki Okan bunu taraftarın önüne atıyor. Sorumlu Okan ve yedek transferi yapmayan yönetim.

