Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 25. şampiyonluğun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''16 AYLIK KIZIM ÜÇÜNCÜ KUPASINI GÖRDÜ''

Kutlamalar esnasında konuşan Abdülkerim Bardakcı, "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü.'' dedi.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Taraftarlarına teşekkürlerini sunan Eren Elmalı, "Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler." dedi.

''KESİNLİKLE ÇOK HAK ETTİK''

Takımın yıldız savunmacı Davinson Sanchez, yaptığı açıklamada "Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORDUM"

Gabonlu oyuncu Lemina ise, "Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum." sözlerini sarf etti.

"EN MUTLU HİSSETTİĞİM SEZON"

Şampiyonluğun ardından mutluluğunu dile getiren Brezilyalı yıldız Sara, "Çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var. Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi kutluyoruz." şeklinde konuştu.

''DAHA DÜN GELDİM 3. ŞAMPİYONLUĞUM''

Barış Alper Yılmaz'da duygularını dile getirerek "Çok yoğundu bu sezon. Kolay olmadı. Hep galibiyet alıyoruz ama fiziksel ve mental olarak dışarıda başka şeyler yaşayabiliyoruz. Benim de 3. şampiyonluğum oldu, daha dün kapıdan girmiştim... Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Mutluyum.'' sözlerini sarf etti.

"GERÇEK 5. YILDIZI TAKTIK"

Takımın genç oyuncularından Metehan Baltacı ise "Sonuna kadar hak ettik. Gerçek 5. yıldızı taktık, çok mutluyuz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de altyapısında yetiştiğim kulüpte ikinci kupamı kazanıyorum. Artık hedef 26, yolumuza devam edeceğiz." dedi.