Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada aracı hurdaya dönen futbolcu yara almadan kurtuldu. Olayda diğer araçtaki kişi ise hafif yaralandı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi

GİRESUN - Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Futbolcu Barış Alper'in aracı hurdaya dönerken kendisi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper, Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki kartal araçla çarpıştı. Kazada Barış Alper yaralanmadan kurtulurken, kartal araçtaki İbrahim Z. ise hafif yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.