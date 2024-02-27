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Galatasaraylı Carlos Vinicius'un hakeme küfürlü tepkisi sosyal medyanın gündeminde

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Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçerken, ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayan Carlos Vinicius'un yan hakeme tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı futbolcunun hareketi sonrası ceza alıp almayacağı merak konusu.

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçti ve haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 12. ve 45+2. dakikada, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle kazandı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, maça ilk 11'de başladı. Vinicius, bir pozisyon sonrası hakeme küfür ederek tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

CEZA ALACAK MI?

Vinicius'un ceza alıp almayacağı merak edilirken Futbol Disiplin Talimatı'nın 75.maddesine göre ceza almayabilir. Bu maddede "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz" ifadeleri yer alıyor. Eğer bu hareket raporlarda yer almıyorsa Vinicius, PFDK'ya sevk edilmeyecek.

Galatasaraylı Carlos Vinicius'un hakeme küfürlü tepkisi sosyal medyanın gündeminde

Galatasaraylı Carlos Vinicius'un hakeme küfürlü tepkisi sosyal medyanın gündeminde

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Antalyaspor Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Vatandaş:

Konu Galatasaray olunca hiç bir madde çalışmaz. Elinizi varsa vicdanınıza koyun Beşiktaş'ta Burak için raporlarda yer almamasına karşın dudak okuma uzmanları ile ceza yağdırmıştınız

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AbdulMetin:

İlk Penaltı? Mahalle maçında sokakta o pozisyona penaltı desen seni evine kadar kovalarlar, Geçmiş zaman gene Gs Antalya maçı Gsli lincoln antalya kalecisi ömere yumruk atıyor yerde yatan antalya kalecisine Hakem kırmızı kart veriyor... 2024 Tiyatro gene aynı... İnsanları Futboldan soğuttunuz aslında güzel oldu, belki oraya verdikleri ilgi ile hayırlı işler yapanlar çıkar aralarından...

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slim shady:

Caner zamanında bjk ta oynarken görüntülerden dudak okumayla 6 maç ceza almıştı.Söz konusu FB ve GS olunca ceza maddeleri çalışmaz. Çok kral şampiyonluklar yaşamışız be...

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