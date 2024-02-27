Galatasaraylı Carlos Vinicius'un hakeme küfürlü tepkisi sosyal medyanın gündeminde

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçti ve haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 12. ve 45+2. dakikada, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle kazandı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, maça ilk 11'de başladı. Vinicius, bir pozisyon sonrası hakeme küfür ederek tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

CEZA ALACAK MI?

Vinicius'un ceza alıp almayacağı merak edilirken Futbol Disiplin Talimatı'nın 75.maddesine göre ceza almayabilir. Bu maddede "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz" ifadeleri yer alıyor. Eğer bu hareket raporlarda yer almıyorsa Vinicius, PFDK'ya sevk edilmeyecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)