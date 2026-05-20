Barış Alper Yılmaz: 'Üst üste 4. şampiyonlukta herkesin emeği büyük'

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları sezonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kulüpteki tüm paydaşların elde ettikleri başarıda rolü olduğunu anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'de şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Dört senedir üst üste şampiyon oluyoruz. İnşallah 5. kez de şampiyon olacağız. Öncelikle futbolcu arkadaşlarıma, sonra da başkanımız, teknik ekibimiz, yöneticilerimiz ve personellerimize teşekkür ediyorum. Çünkü olaya sadece futbolcular diye bakmamak lazım. Bütün personeli dahil etmemiz gerek. Onların da çok büyük emeği var. Her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. Üst üste 4 senedir şampiyon oluyoruz, mutluyuz." diye konuştu.

Şubat ayına kadar yaşanan sakatlık ve cezalıların çok olduğu dönemden teknik direktör Okan Buruk'un tecrübesiyle çıktıklarını Barış Alper, "Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Sakatlıklar ve cezalar futbolda olmazsa olmaz. Hocamız buna göre bir taktik analiz yapıyor. Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız. Hocamız, o süreçte çok iyi bir yol izledi. Çok büyük bir sakatlık yaşamadık. Maçlarda da bir sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, sezonun son bölümünde Süper Lig'deki Trabzonspor, Kocaelispor ve Samsunspor maçlarında yaşanan puan kayıplarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi seviyesi çok farklı. Oranın odaklanması lige göre daha farklı. Üç günde bir maç oynamak kolay olmuyor. Çok kaliteli futbolculara sahibiz ve saha içerisinde de hocanın girebildiği belli alanlar var. Bu süre zarfında bizler ön plana çıkıyoruz. Futbolcular kendi aramızda konuştuğumuz zaman gerçekten bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzu tekrar kendimize hatırlatıp, moralimizi en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki kolay olmuyor çünkü üç günde bir maç oynuyorsunuz, yorgun olabiliyorsunuz. Çok fazla uyku da uyuyamayabiliyorsunuz. Zaten antrenmanlarınız devam ediyor. Kolay değil ama önemli olan mentaldi. Mentalimizi çok iyi bir şekilde hazırladık ve o maçları geçtik."

"30 gol katkısına çıkamadığım için üzüldüm"

Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlarda gol ve asist sayısında hedefini tutturamadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı formayla 49 resmi müsabakada ter döken Barış Alper, takımına 12 gol ve 14 asistle skor katkısı yaptığını belirterek, "Sezon başında kendime bir hedef koydum. Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında kafamdaki rakam 30'du. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ancak önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Kulübümüzün hedefleri var ve futbolcular olarak bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çoğunu da gerçekleştirdik zaten, o yüzden mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray kariyerinde 205 resmi mücadelede 37 kez fileleri havalandıran Barış Alper, "Hiçbir zaman bu maç, gol veya asist sayısıyla yetinen bir futbolcu değilim. Her zaman fazlasını istiyorum. Daha fazla skor üretebilmeyi, maç oynamayı isterdim. İnşallah daha iyisini yaparım çünkü bunu istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Şampiyonlar Ligi seviyesinin takımı olduğumuzu hissettirdik"

Milli futbolcu, bu sezon son 16 turunda mücadele ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergilediklerini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon hedefleri büyüttüklerini aktaran sarı-kırmızılı hücum oyuncusu, "Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bizim hedeflerimiz çok farklı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da geçmeyi planlıyorduk ama olmadı. Bu sezon oynadığımız futbolla o seviyenin takımı olduğumuzu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Bununla yetinecek bir takım değiliz. Daha fazlasını istiyoruz. Bizim için güzel bir deneyim oldu ama bu bize yetmeyecektir, daha fazlasını isteyeceğiz." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon "Devler Ligi"nde en keyif aldığı maçın sahalarında 5-2 kazandıkları Juventus müsabakası olduğunu söyledi. Barış Alper, söz konusu müsabakada gol atarak asist yaptığını hatırlattı.

"Seçilmiş oyuncularız"

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da forma giyen tüm futbolcuların seçilmiş olduğunu söyledi.

Takımın başarılarında Türk oyuncuların katkısına değinen yıldız futbolcu, "Eğer Galatasaray bir oyuncuyu alıyorsa o seçilmiş futbolcudur. Biz de seçilmiş oyuncularız. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Takımdaki her oyuncu özen gösterilerek seçiliyor. Hepsi çok iyi. Türk oyuncularımız da çok yetenekli. Onlarla beraber olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Osimhenli oyun ile Osimhensiz oyun

Galatasaray'ın milli oyuncusu, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in süre alamadığı maçlarda performanslarının olumsuz etkilendiğini belirtti.

Osimhen'in çok önemli bir futbolcu olduğuna değinen Barış Alper, "Tabii ki Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor. Ancak bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Osimhen olmadığında performansımızın etkilenmesi çok normal. Gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok da iyi bir insan. Ancak bizim her zaman B planımız oluyor. Galatasaray'da çok yetenekli oyunculara sahibiz. Giren oyuncular da kendini her zaman hazır hissetmek zorunda. Her an forma şansı gelebilir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe derbisindeki gol sevinci

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbideki gol sevincini anlattı.

Golden sonra formasını çıkartarak sevinç gösterisi yapan Barış Alper, "Bu vücudu yapabilmek için çok çalıştım. Geçmişin çok büyük bir emeği var. O vücuda gelmek öyle kolay olmadı. Fenerbahçe'ye bir gol attım ve öyle bir şey gerçekleştirdim. Hislerimle hareket ettiğim için o an içimden öyle bir şey geldi, onu yapmak istedim." dedi.

Şampiyonluğu garantiledikleri Hesap.com Antalyaspor müsabakasının ardından ultrAslan bayrağıyla sahada attığı turun hatırlatılması üzerine milli futbolcu, "Normalde tam saha dönecektim ama gidemedim. Yoruldum açıkçası. O bayrağın çok ağır olduğunu düşünmüyordum. Verdikten sonra insanlar, 'Bu bayrak çok ağır.' dedi. Ben o kadar ağır olduğunu hiç fark etmemiştim. O an mutluluktan ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Şampiyon olduk. Bunun için bir yıldır çalışıyorduk. Emek verdik, otellerde kaldık, seyahatler yaptık. Hiç kolay olmadı. Onun mutluluğunu o an öyle gerçekleştirmek istedim." açıklamasını yaptı.

"Sezon başı benim için kolay olmadı"

Sarı-kırmızılı futbolcu, sezon başında aldığı transfer teklifinin Galatasaray tarafından kabul edilmemesi üzerine yaşanan sorunlarla ilgili de konuştu.

Transferin gerçekleşmediği o dönemde 2 maçta forma giymeyen Barış Alper, "Açıkçası sezon başı benim için kolay olmadı. Her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Ben küçükken yaşanan problemlerin aile içerisinde kalması gerektiğini öğrendim. Benim adıma kolay olmadı ama şu an şampiyonluğu kazandık. Bence bunlar zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. Vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya Kupası için mutlu ve heyecanlıyım"

Barış Alper, A Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldıkları için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gittiğini hatırlatan milli futbolcu, "Mutluyum açıkçası. En son 2002'de gitmiştik. Tabii ki ben hatırlayamıyorum ama bizim aile bireyleri anlatıyor. Mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Barış Alper Yılmaz, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili, "Açıkçası henüz çok erken. Önümüzde bir kampımız var. Öncelikle arkadaşlarımıza kavuşalım, antrenmanlarımıza çıkalım. Orada bakıp, göreceğiz. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlı takımın iyi bir jenerasyona sahip olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bence çok şanslıyız, iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok kaliteli oyuncularımız var. Herkes birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Milli takımda tam bir aile havası var. Elde ettiğimiz bütün başarılar bu aile ortamından dolayı geldi. O yüzden mutluyuz. Hocamız da çok iyi biri. Onun da çok güzel bir enerjisi var. Futbolculara bu enerjiyi çok iyi bir şekilde aktarabiliyor. O da bizden biri oldu artık." diyerek sözlerini tamamladı.