Abdülkerim Bardakcı: Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Abdülkerim Bardakcı, önceliklerinin Süper Lig ve Türkiye Kupası olduğunu belirterek, gelecek sezon daha güçlü bir takım olmayı hedeflediklerini ifade etti.

GALATASARAYLI futbolcu Abdülkerim Bardakcı, "Ülkemizi gururla temsil ettik. Artık elenmiş durumdayız. Bundan sonra tamamen Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Şampiyon olup seneye ülkemizi daha çok gururlandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seneye daha güçlü olacaklarını ifade eden Abdülkerim Bardakcı, "Karşımızda oynayanlar dünyanın en iyi futbolcuları. Çok tecrübeli futbolcular. Yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye daha güçlü geleceğiz bu platforma" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ GURURLA TEMSİL ETTİK'

Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını ifade eden 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Her sene geçtikçe kendimizi geliştiriyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde baya ilerledik. Ülkemizi gururla temsil ettik. Artık elenmiş durumdayız. Bundan sonra tamamen Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Şampiyon olup seneye ülkemizi daha çok gururlandırmayı düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski hakkında gelen soruya Abdülkerim Bardakcı, "Fazla yorum yapmak istemiyorum ama bütün haklarını onlardan yana kullandı" dedi.

Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlıkları hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Böyle şeylerin olmasını beklemiyorduk ama oldu. yapacak bir şey yok. Tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
