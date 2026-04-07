Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Gabriel Sara, kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın kart cezalısı olmasına rağmen arkadaşlarına destek olmak adına takımla birlikte İzmir’e yolculuk ettiğini açıkladı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, erteleme maçında karşı karşıya geleceği Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.
GABRIEL SARA KADRODA
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Gabriel Sara, takımla çalışmaya katılmasının ardından kadroya dahil edildi. Öte yandan kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de kadroda yer aldı.
OSIMHEN VE ARDA KADRODA YOK
Sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen ile genç futbolcu Arda Ünyay, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.
ABDÜLKERİM DESTEK İÇİN KAMPTA YER ALDI
Galatasaray'da Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı olmasına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak adına takımla birlikte İzmir'e yolculuk etti.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina