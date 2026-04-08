Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Göztepe maçında yedek kulübesinde başlıyor.
MAÇ SAAT 20.00'DE
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.