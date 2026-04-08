Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.