Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım

2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibi ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY AVRUPA ŞAMPİYONU

İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Galatasaray tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar daha önce CEV Challenge Cup’ta 2009-2010 sezonunda 3. olurken, CEV Cup’ta ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinci olarak sezonu tamamlamıştı.

''İLK VE TEK TÜRK TAKIMI''

Bu zaferle birlikte Galatasaray, Türk spor tarihine altın harflerle kazınacak yeni bir unvanın da sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa’da kupa kazanan ilk Türk takımı olmayı başardı. Bu konuyla ilgili bir paylaşım yapan sarı-kırmızılı camia, paylaşıma ''Futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa’da kupa kazanan tek Türk takımı!'' notunu düştü.