Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

  • Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
  • Galatasaray, 67 puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önüne geçti.
  • Galatasaraylı futbolcular, vefat eden Mircea Lucescu'yu 'Seni unutmayacağız' pankartıyla andı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazandı.

GALATASARAY, LUCESCU'YU ANDI

Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ZORLU MAÇ GOLLE BAŞLADI 

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI 

10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İZMİR'DE FARK İKİYE ÇIKTI 

19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu.

GÖZTEPE ARADIĞI GOLÜ JUAN İLE BULDU

İkinci yarının başında golü bulan taraf bu kez Göztepe oldu. Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe'nin organize atağında sol kanattan altı pas içine doğru açılan ortayı Juan çok iyi yükseldi ve durumu 2-1'e getirdi.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

55. dakikada Miroshi'nin sol kanttan içeriye doldurduğu topu Eren Elmalı kfa ile karşıladı. Dönen topta bu kez Miroshi sağ taraftan altı pasa doğru ortasını yaptı. Cherni yüksekten gelen bu topa iyi sıçradı ve kafa ile vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi.

HELITON ZOR OLANI YAPTI

60. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanatta koşu yapan Juan'a pasını aktardı. Juan dar açıda topu altı pastaki Heliton'a gönderdi. Heliton 1.5 metreden topu boş ağlara gönderemedi, top auta çıktı.

LEMINA İLE FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

Galatasaray, 75. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı. Galatasaray Gabriel Sara'a sağ taraftan kullandığı korneri penaltı noktasına doğru gönderdi. O bölgede kendini unutturan Lemina kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY İZMİR'DE MORAL BULDU

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. İzmir ekibi Göztepe ise 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Göztepe, kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Kuşlar ve hamsiler ikincilik için birbirinizi yiyin bakalım hahaha

Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOHPAAAA FOOOHİSEEH FENEVRASYONLU KUSLAR HAMSİLER ASLAN GALATASARAYA LİDERE SELAM DUR

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Biz bu oyunla liderliği kaptırırız. Takımda forvet olmaz mı? Defans desen Allah'a emanet, orta saha sürekli top kaybı yapıyor. İki tane ayağa pas yapamıyoruz, Sadece kendi alanımızda pas yapıp rakip sahada çoğalamıyoruz. Adamlar üç pasla kalemizde bitiyor, biz onların ceza sahasına girmekte zorlanıyor. Yan toplardan sürekli gol yiyoruz. Bir türlü önlem alamıyoruz. Hani ders çıkaracaktır. Bugün bir kaç tane net pozisyon verdik. Yani bugün yine ve yeniden verilmiş sadakamız varmış. Biz ders alamadığız müddetçe ölüp ölüp dirileceğiz.

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Oldu mu şimdi kuşlar yemlenemedi

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Galatasaray top oynamıyor. Göztepe galibiyeti hatta farkı kaçırdı. Galatasaray defansı topu kullanıp atağa çıkmayı neden beceremiyor? Her top Uğurcan'a geri pas. Ben bu futboldan utandım. Böyle şampiyon olunmaz. Sanki Fenerbahçe'nin hala umutlu olmasını bekliyor. Onlar da salaklıklarına yansın.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı

''Son maçı!'' diye duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı

"Türkiye için felaket" dediği sorunun çözümü için dev bir adım daha
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası şampiyonu!

Galatasaray Avrupa şampiyonu!
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı

''Son maçı!'' diye duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı

"Türkiye için felaket" dediği sorunun çözümü için dev bir adım daha