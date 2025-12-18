Galatasaray-Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıkacakları Atletico Madrid ve Manchester City müsabakasına kadar ellerinde kadroyu korumak istediklerini belirtti.

Okan Buruk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir takımı mağlup ettiklerini aktaran Buruk, "RAMS Başakşehir, iyi bir takım. Formda bir takım. Son lig maçını kazandılar. RAMS Başakşehir, kupayı kazanabilecek muhtemel bir takım. Bu yüzden RAMS Başakşehir'e karşı kazanmak sevindirici. Maça iyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulabilirdik. Rakibimiz de gole yakındı. Beraberlik şansına yakın oldular. Biz de 2. gole yakın olduk. İkinci golü atamadık ama beraberlik golünü de yemedik. Günay Güvenç'in önemli kurtarışları oldu. Savunma oyuncularımızın önemli müdahaleleri oldu. Daha az oynamış birkaç oyuncumuzla oynadık. Onların maç içerisindeki yorgunlukları belli bir yerde ortaya çıktı. Değişiklikleri yaptık. Her maçı kazanmak çok değerli." diye konuştu.

Maça ilk 11'de başlamakla, sonradan oyuna girmenin arasında fark olduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Bugün Ahmed Kutucu'nun maça başlaması ve erkenden golü bulması önemliydi. Gökdeniz Gürpüz de uzun süredir hiç oynamıyordu. Çok koştu ve mücadele etti. Belki toplu oyunda fazla üretemedi ama mücadele etti. Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş'a süreler verdik. Onlar, daha az oynayan ama bugün maçta görev alan oyunculardı. Transfer dönemi kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık. Üst üste 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bize bir ders oldu. Herkes sağlam olduğunda 'Kim oynayacak?' düşüncesi var. Elit oyuncuları elimizde bulunduruyoruz. Bazen de herkes aynı anda olmayabiliyor. Bu durum, birçok takımın başına geliyor. Bu konuyla ilgili doğru veya yanlış eleştirildiğimiz şeyler var. Yeni UEFA Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak tarihine kadar kadromuzu korumak zorundayız. Avrupa'da çok önemli iki maça çıkacağız. Bu kadro yapısını korumak lazım. Transfer döneminde de kadroya dahil edeceğimiz oyuncuları düşüneceğiz. O transferleri de oynatamayacağımız için Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimin olacağını belirlemeliyiz. Birçok takım bunu söylüyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının en zayıf yeri burası. En azından oraya bir oyuncu yazabilirdik. Önümüzdeki sene bunu tartışabiliriz."

Kiralık olarak gönderdiği genç oyuncuların daha zayıf bir şekilde takıma döndüğünü söyleyen Buruk, "Genç oyuncuların problemleri belli. Bütün takımlar, '2. takım' uygulamasını kullanıyor. Biz, kiraya verdiğimiz hiçbir oyuncudan faydalanamadık. Eskiden 2-3 iyi örnek verebiliriz ama genel olarak giden oyuncular daha kötü şekilde geri dönüyorlar. Çünkü oyuncular, bizim kontrolümüzde değil. Oyuncular, gittiği takımlarda bazen süre bulamıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan "2. takım" uygulamasını başlatmasını rica ediyorum. Bu takımlar, kontrollü bir biçimde ikinci veya üçüncü ligden başlaması lazım. Biz, Galatasaray olarak böyle bir sistemin içinde olmak isteriz. Portekiz, İspanya, Almanya ve Hollanda'da böyle. Oyuncu yetiştiren bütün liglerde bu sistem var. Bunu yapan federasyon başkanı da yıllar sonra bu uygulamayı hayata geçiren kişi olarak hatırlanır." diye konuştu.

"Sara, potansiyeli olan bir oyuncu"

Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın formuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Sakatlık sonrası dönüşler zor oluyor. Geçen sezonu iyi bitirdi. Sara'nın çalışmasından, profesyonelliğinden, insani kalitesinden ve oyunculuğundan memnunuz. İnsanlar, gol ve asist anlamında Sara'dan bir şeyler bekliyor. Taraftarlar, Sara'nın geldiği takımdaki sayılara ulaşabilmesini bekliyorlar. Aynı oyunu oynamayabiliyorsunuz. Farklı roller oluyor. Sara, potansiyeli olan bir oyuncu. Genel olarak performansından memnunuz. O gol ve asist sayılarına daha önce ulaştı. Yine ulaşabilir." şeklinde görüş belirtti.

Son olarak sosyal medyada oyunculara yazılan mesajlara dikkati çeken Buruk, "Bazen oyuncularımızın sosyal medyada üzerine çok fazla gidiliyor. Hepsi iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ahmed Kutucu da bugün çok fazla mücadele etti ve gol attı. Ahmed golü attığı için daha fazla sevindim." dedi.