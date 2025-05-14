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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak şampiyonluk elde eden Galatasaray'ı tebrik etti ve finalist Trabzonspor'u da başarılarından dolayı kutladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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