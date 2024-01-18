Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u ağırladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 20'nci haftasındaki Kayserispor karşılaşmasının 11'ine göre Ümraniyespor mücadelesinde 6 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Kayserispor maçında oynayan; Muslera, Boey, Torreira, Ndombele, Mertens ve Zaha'nın yerine Ümraniyespor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Mücadelede kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta sahada Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'ya görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete ortada Eyüp Aydın ve sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Okan Buruk, ileri uçta ise Halil Dervişoğlu'na görev verdi.

Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

"Günay Güvenç - Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

SARI-KIRMIZILARDA 9 EKSİK

Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasına 9 oyuncusundan mahrum çıktı. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda ülkeleri adına mücadelede eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamadı. Dries Mertens, Sacha Boey, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Angelino ise teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle kadroda yer almadı.

EYÜP AYDIN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten 250 bin Euro'ya transfer ettiği Eyüp Aydın, sarı-kırmızı formayla ilk kez 11'de forma giydi. 19 yaşındaki orta saha daha önce Galatasaray formasıyla; Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sonradan oyuna giren genç oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında da takımının 3'üncü golünde asisti yapan isim olmuştu.

BERKAN KUTLU 11'DE BAŞLADI

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralık gönderilen ve devre arasında takıma geri çağırılan Berkan Kutlu, Türkiye Kupası 5'inci tur müsabakasında Ümraniyespor'a karşı 11'de başladı. Takıma geri döndükten sonraki 2'nci maçında taraftarı önünde sarı-kırmızı formayla 11'de çıkan 25 yaşındaki Milli oyuncu, Süper Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor karşılaşmasında 77'nci dakikada Torreira'nın yerine oyuna dahil olmuş ve maçta 13 dakika süre almıştı. Takıma dönüşü sonrasında Berkan Kutlu, teknik direktör Okan Buruk'un da görev vermesiyle birlikte ilk kez sarı-kırmızı formayı 11'de terletti.

CEZALI KEREM TAKIMA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Süper Lig 16'ncı hafta erteleme maçında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçın 90+6'ncı dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu, Ümraniyespor maçıyla birlikte 11'e geri döndü. Kariyerinin ilk kırmızı kartını gören 25 yaşındaki milli oyuncu, Türkiye Kupası'nda Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasına 11'de başlayarak kadroya da geri dönmüş oldu.

ÜMRANİYESPOR'A KİRALANAN SİRAÇHAN NAS KADRODA

Galatasaray'ın sezon başında Ankaraspor'dan 10 milyon TL'ye transfer edip 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı İlhami Siraçhan Nas, Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanan Türkiye Kupası 5'inci tur müsabakasında 11'de başladı. Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki orta saha, bu sezon 10'u 1'inci Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 12 kez Ümraniyespor formasını giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda İlhami Siraçhan Nas, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Kırmızı-beyazlı formayla 444 dakika süre alan İlhami Siraçhan Nas, teknik direktör Mustafa Gürsel'in de görev vermesiyle birlikte Galatasaray'a karşı forma giydi.

Ümraniyespor mücadeleye şu 11 ile çıktı: "Abdulsamed Damlu – Mustafa Eser, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu, Diniyev, İlhami Siraçhan Nas, Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir, Bouali"