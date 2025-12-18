Galatasaray kupada Başakşehir'i ilk kez yendi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı ve Ahmed Kutucu'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu, iki takımın Türkiye Kupası'ndaki dördüncü karşılaşmasıydı ve Galatasaray, Başakşehir'i kupada ilk kez yendi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 4. kez karşılaşırken, ilk kez rakibini mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar sahadan Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte iki takım, Türkiye Kupası'nda 4. kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla turuncu-lacivertlileri kupada ilk kez mağlup etti.
Diğer müsabakaların 2'sini Başakşehir kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor