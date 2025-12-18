Haberler

RAMS Başakşehir FK: 1-0

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti. Ahmed Kutucu'nun attığı golle galip gelen Galatasaray, rotasyonlu kadrosuyla dikkat çekti.

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray karşılaşmaya; Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip RAMS Başakşehir FK ise; Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Jerome Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov, Nuno da Costa ve Bertuğ Yıldırım ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başladı. 9'uncu dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Roland Sallai sert vurdu fakat kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi. 22'nci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Leroy Sane'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, içeri doğru kat etti. Ceza sahası içinde rakibinden kurtulan Ahmed'in yakın köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Oyunun devamında kontrol Galatasaray'ın elinde olurken, 29'uncu dakikada RAMS Başakşehir FK, Eldor Shomurodov ile mutlak gol şansından yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da benzer bir oyun vardı. Galatasaray topun hakimi olurken, RAMS Başakşehir FK savunmaya çekilerek rakibini karşıladı. 58'inci dakikada RAMS Başakşehir FK, Ivan Brnic'in ceza sahası dışı sol çaprazında şutuyla etkili geldi. Bu dakikalarda ataklar sıklaşırken, 61'inci dakikada hızlı hücumda Barış Alper Yılmaz'ın soldan içeri yerden çevirdiği topa kale önünde Mauro Icardi dokundu fakat kaleci Muhammed Şengezer hata yapmadı. 90+4'üncü dakikada Festy Ebosele, soldan içeri doğru ortasını açtı. Gelen topa ceza sahası içinde iyi yükselen Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç son anda kurtardı. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

OKAN BURUK'TAN ROTASYONLU KADRO

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında oynanan RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında rotasyona gitti. Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor mücadelesine göre 2'si zorunlu toplam 6 değişikliğe giden Buruk, takımını dinlendirmiş oldu. Hesap.com Antalyaspor maçında oynayan Yunus Akgün, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez tercihen, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise ülkelerinin milli takımları için Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi sebebiyle RAMS Başakşehir FK karşısında forma giymedi. Bu oyuncuların yerine 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi'ye şans verdi.

ARDA VE GÖKDENİZ İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın genç oyuncularından Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11'de forma giydi. Lig maçlarına göre kupada as oyuncularını dinlendirip rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir FK karşısında iki genç isme ilk 11'de şans verdi. RAMS Başakşehir FK maçından önce Arda Ünyay'ı Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maçta oynatan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Gökdeniz Gürpüz'ü de bu sezon ilk kez sahaya sürdü. Öte yandan Ahmed Kutucu da bu sezon ilk kez 11'de görev yapmış oldu.

GALATASARAY'DA 9 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir FK karşısında 9 oyuncusundan yararlanamadı. Ülkelerinin milli takımları için Afrika Uluslar Kupası'na giden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, tedavileri devam eden Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır, bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Galatasaray'ın eksikleri oldu.

AHMED KUTUCU BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. RAMS Başakşehir FK karşılaşmasının 22'nci dakikasında fileleri havalandıran Ahmed, Galatasaray kariyerindeki 3'üncü golünü atmış oldu. Ahmed Kutucu, son olarak geçtiğimiz sezon 6 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçında Boluspor karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı.

