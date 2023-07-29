Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesi için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile 2'ye 2 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.