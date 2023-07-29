Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesi için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile 2'ye 2 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile 2'ye 2 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.Galatasaray, yarın saat 20.15'te Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor