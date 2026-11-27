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Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün, hayatını Tuğçe Alaca ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Dursun Özbek, Fatih Terim ve Okan Buruk yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yunus Akgün, hayatını Tuğçe Alaca ile birleştirdi. Galatasaray Spor Kulübü olarak genç çifti tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı