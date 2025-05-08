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Galatasaray, yıldız futbolcusunun kardeşini transfer etme hedefinde

Galatasaray, yıldız futbolcusunun kardeşini transfer etme hedefinde
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Schalkeli futbolcu Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa giden lider Galatasaray,gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılar için Almanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF KAAN AYHAN'IN KARDEŞİ MERTCAN AYHAN

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan'ın kardeşi olan ve Schalke'de forma giyen Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Freiburg ile yarıştığı ve 18 yaşındaki genç oyuncu için 200 bin euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray, yıldız futbolcusunun kardeşini transfer etme hedefinde

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Schalke U-19 formasıyla 20 resmi maça çıkan Mertcan Ayhan, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

sakın öyle bişey olmasın Kaan ayhandan ne hayır gördük ki kardeşinden ne hayır görelim :)

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