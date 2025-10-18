Haberler

Galatasaray, Yenilmezlik Serisini 17 Maça Çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek ligdeki yenilmezliğini 17 maça yükseltti. Cimbom, son mağlubiyetini geçen sezon Beşiktaş karşısında almıştı.

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'deki yenilmezliğini 17'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de Beşiktaş'a mağlup olan Aslan, daha sonraki karşılaşmalarda yenilmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 17 lig maçının 16'sını kazanırken, 1'inde de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
