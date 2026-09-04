Haberler

Galatasaray Başakşehir'i 3-2 Yendi, Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray Başakşehir'i 3-2 Yendi, Liderliğini Sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenerek puanını 10'a yükseltti ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar liderliğini korurken, gelecek hafta evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle ligdeki yenilmezliğini 4 maça yükseltti ve puanını 10 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezonki yenilmezliğini de 4 maça çıkardı. Cimbom, geride kalan 4 haftada Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Çorum FK ile ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar gelecek hafta ligde evinde Kocaelispor ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi

Yayınları mercek altına alınmıştı: Oya Lale Arslan hakkında karar
Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var
Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı