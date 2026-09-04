Galatasaray Başakşehir'i 3-2 Yendi, Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir galibiyetiyle ligdeki yenilmezliğini 4 maça yükseltti ve puanını 10 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezonki yenilmezliğini de 4 maça çıkardı. Cimbom, geride kalan 4 haftada Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Çorum FK ile ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar gelecek hafta ligde evinde Kocaelispor ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı