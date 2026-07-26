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Galatasaray Avusturya'da hazırlıklara devam ediyor

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Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapılırken, Singo bireysel çalıştı. Sarı-kırmızılılar yarın Venezia ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk 20 dakikası basına açık olan idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Venezia maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Galatasaray, yarın İtalya ekibi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda TSİ 21.00'de hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA
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