Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı futbolcusu oldu
Galatasaray, İspanya'nın Girona takımından kiralık olarak transfer ettiği Yaser Asprilla ile kulüp tarihindeki 9. Kolombiyalı futbolcuya sahip oldu. Asprilla, aynı zamanda sarı-kırmızılıların tarihindeki 215. yabancı futbolcu.

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, sarı-kırmızılıların tarihindeki 9. Kolombiyalı futbolcu oldu.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu kapsamda İspanya'nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Asprilla, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 9. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom'un mevcut kadrosunda Kolombiya'dan Davinson Sanchez bulunurken, geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde de Carlos Cuesta transfer edilmişti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcuları şöyle:

"Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta ve Yaser Asprilla."

Asprilla kulüp tarihinin 215. yabancı futbolcusu

Yaser Asprilla ayrıca Galatasaray tarihinin de 215. yabancı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar yabancı futbolcu tercihini ise en çok Brezilya'dan yana kullandı. Cimbom'da Brezilya vatandaşı 25 futbolcu görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
