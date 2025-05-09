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Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Galatasaray yarın şampiyon olabilir
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Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenilmesiyle şampiyonluk ihtimalini artırdı. Eğer Galatasaray, 35. haftada Trabzonspor'u mağlup eder ve Fenerbahçe, bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybederse, Galatasaray bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini artırdı.

PUAN FARKI 8

Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY YARIN ŞAMPİYON OLABİLİR

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan edebilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Biz 5. yıldızı taktigimizda malum takım ne yapacak... Aslında bizim 6 yıldızımız var deyip formalarına 6. yıldızı da eklerler mi? Vallahi beklerim.. Adamlar kendilerine dünyanın en büyük spor kulübüyüz deyip inanıyor hersey beklenir :)

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Haber YorumlarıEr Di :

Fenerbahçe'ye sesleniyorum lütfen artık kendinizi Galatasaray'la kıyaslamayın. Denginiz takımlarla çekişiniz.. Aradaki şampiyonluk farkı 6 olacak. 2 yılda 1 şampiyon olsanız Galatasaray hiç şampiyon olamasa bile 12 yılda kapanıyor.

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