Galatasaray'da Victor Osimhen ameliyat oldu

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ön kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

