Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği milli futbolcu Kaan Ayhan'ın geleceği netleşti

Süper Lig devleriyle ismi anılan Kaan Ayhan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fanatik'in aktardığı habere göre, İtalyan ve Rus basınında gün içinde milli futbolcumuzun, CSKA Moskova ile anlaştığı iddialarının çıkması üzerine Sassuolo'dan açıklama geldi.

"KAAN AYHANI TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Rossi, Rus basınından Sport 24'e yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan'ın CSKA Moskova'ya transfer iddiaları doğru değil. Bunlar sadece söylentiden ibaret. Kaan Ayhan'ı takımda tutmak istiyoruz" dedi.

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