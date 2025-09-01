Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde anlaştı

Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde anlaştı
Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray, kaleci transferinde gündemine aldığı Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Süper Lig'in devleri Galatasaray ile Trabzonspor anlaşmaya vardı. Haberde, Trabzonspor'un Uğurcan için 25 milyon euroluk bir isteği olduğu ve Galatasaray'ın da bu rakamı ödeyeceği aktarıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Öte yandan Milli takım kampında bulunan Uğurcan'ın haber beklediği, salı günü gün içerisinde Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrollerinden geçeceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor kalesini 4 maçta koruyan 29 yaşındaki milli kaleci, kalesinde 1 gol gördü ve 3 maçta da kalesini gole kapadı.

