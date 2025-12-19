Haberler

Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Alanyasporlu Ümit Akdağ, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemine girdi. 23 yaşındaki stoper, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

  • Galatasaray ve Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki savunmacı Ümit Akdağ'ı transfer listelerine aldı.
  • Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor formasıyla 17 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist yaptı.
  • Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için en az iki yabancı ve bir yerli oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ, ara transfer döneminde Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor'u karşı karşıya getirdi. Genç savunmacı, her iki kulübün de transfer listesine girdi.

TRABZONSPOR YERLİ STOPER ARAYIŞINDA

Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirmek için stoper, sol kanat ve bek bölgelerine takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin, en az iki yabancı ve bir yerli oyuncu transfer etmeyi hedeflediği belirtilirken, bu doğrultuda Alanyaspor'da forma giyen Ümit Akdağ'ın da listede yer aldığı ifade edildi.

GALATASARAY DA TAKİPTE

Savunma rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın da Ümit Akdağ'ı yakından takip ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, yerli stoper alternatifleri arasında 23 yaşındaki futbolcuyu değerlendirdiği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Romanya Milli Takımı'nın altyapı kategorilerinde forma giyen Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor formasıyla 17 maça çıktı. Genç stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

