Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Galatasaray, Schalke'nin 19 yaşındaki stoperi Mertcan Ayhan'ı transfer listesine aldı. Roma'nın da devreye girdiği oyuncu için Schalke 8 milyon euro talep ediyor. Genç savunmacı bu sezon 12 maçta görev yaparken, Galatasaray kısa süre içinde somut adım atabilir.

  • Galatasaray ve Roma, Schalke 04'ün 19 yaşındaki stoperi Mertcan Ayhan'ı transfer etmek için yarışıyor.
  • Schalke 04, Mertcan Ayhan için 8 milyon euro bonservis talep ediyor.
  • Mertcan Ayhan bu sezon Schalke 04 formasıyla 12 resmi maçta görev yaptı.

Ara transfer dönemine yaklaşılırken Galatasaray, savunma hattına yapılacak takviyeyi öncelik listesine aldı. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise Schalke 04'ün 19 yaşındaki gurbetçi stoperi Mertcan Ayhan. Genç futbolcu Avrupa'da birçok kulübün radarına girmiş durumda.

ROMA DA TRANSFER YARIŞINA GİRDİ

Transfer gündemini yakından takip eden ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin iddiasına göre, sadece Galatasaray değil Serie A devi Roma da Mertcan Ayhan için devreye girdi. İtalyan ekibinin genç savunmacıyı uzun süredir izlediği ve ocak ayında resmi adım atabileceği öne sürüldü.

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

SCHALKE'NİN BEKLENTİSİ: 8 MİLYON EURO

Alman kulübü Schalke 04'ün Mertcan Ayhan için 8 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Bu rakamın hem Galatasaray hem de Roma tarafından yüksek bulunduğu ancak pazarlık payının bulunduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, stoper bölgesini genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek isterken mali dengenin korunmasına da önem veriyor.

GENÇ YILDIZ ADAYININ PERFORMANSI

Bu sezon Schalke 04 formasıyla 12 resmi maçta görev yapan Mertcan Ayhan, istikrarlı performansına rağmen henüz skor katkısı üretemedi. Ancak fizik gücü, oyun zekâsı ve savunma disiplinindeki olgun tavrıyla geleceğin önemli stoperlerinden biri olarak gösteriliyor.

GALATASARAY SOMUT ADIM ATABİLİR

Sarı-kırmızılıların Mertcan Ayhan'ın durumunu yakından takip ettiği, kurulan temasların kısa süre içinde resmi teklif aşamasına taşınabileceği belirtiliyor. Galatasaray, genç savunmacı için transfer yarışında geri planda kalmak istemiyor.

