Galatasaray ile Başakşehir 36. randevuda

Güncelleme:
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor, 35 maçta 20 galibiyet aldı.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın 62 golüne, RAMS Başakşehir 39 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.

Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 33 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

Son 3 iç saha maçını gol yemeden kazandı

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Son 7 lig maçında Galatasaray galip

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında son 7 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 7 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal
