Galatasaray ile Başakşehir 36. randevuda
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor, 35 maçta 20 galibiyet aldı.
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın 62 golüne, RAMS Başakşehir 39 golle cevap verdi.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.
Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 33 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.
Son 3 iç saha maçını gol yemeden kazandı
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı gol yemeden kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Son 7 lig maçında Galatasaray galip
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında son 7 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 7 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.
Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.