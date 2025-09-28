Galatasaray ve Liverpool Maçının Hakemi Belli Oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç 30 Eylül Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de İngiliz takımı Liverpool'u konuk edecek. UEFA, karşılaşmayı yönetecek hakemleri açıkladı. RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi de Jeremy Stinat olacak. Karşılaşmada VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da da Mathieu Vernice görev yapacak. - İSTANBUL
