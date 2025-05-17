Galatasaray ve Kayserispor 58. Randevuda

Galatasaray ve Kayserispor 58. Randevuda
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 58. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maç, Galatasaray'ın 35 galibiyetle tarihsel olarak üstün olduğu bir rekabet olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 58. kez karşılaşacak.

İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Söz konusu müsabaka, iki takım arasında yapılacak 58 maç olacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 57 müsabakada Galatasaray 35, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 127 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 28 lig maçının 22'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 81 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 57 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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